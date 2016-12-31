В Бразилии уличная проститутка выиграла выборы и стала депутатом

В Бразилии простая уличная проститутка смогла выиграть выборы и с нового года займет депутатское кресло.

Жизнь 32-летней Франсиски да Силва изменилась в одно мгновение, сообщает Sputnik Казахстан.

Франсиска да Силва. Фото: Folha de Sao Paulo

В середине ноября, в городе с населением 95 тысяч человек, установилась атмосфера недовольства нынешним мэром Жазиелем Тороро и муниципальной палатой депутатов.

Кандидатуру 32-летней проститутки Франсиски да Силва, которую здесь называют Мымра за привычку одеваться во все черное, выдвинули местные таксисты. Долгие годы Мымра стояла по соседству с таксистами в ожидании клиентов. Она смогла заручиться также поддержкой местных торговцев.

Единственным материалом ее избирательной кампании стали листовки, на которых Франсиска изображена в закрытом черном платье с макияжем. Листовки гласили: "Чтобы выразить недовольство и протест, голосуйте… за Мымру!". Расходы на избирательную кампанию Мымры составили всего 155 реалов (примерно 15 тысяч тенге).

Но результаты выборов стали сюрпризом даже для оптимистично настроенных сторонников Франсиски да Силва: она заняла четвертое место на выборах, набрав больше тысячи голосов.

Эта победа принесла кардинальные изменения в жизнь Мымры, ставшей проституткой в 11 лет из-за проблем с алкоголем.

На пристани за оказание интимных услуг она могла получить 10 реалов (1000 тенге). Франсиска с родителями и тремя детьми в возрасте от 6 до 10 лет живет в хижине. После избрания в палату депутатов Мымра стала местной звездой. Со следующей недели ее зарплата будет составлять 7,8 тысячи реалов (767 тысяч тенге). Также она сможет нанять для себя четырех помощников.

Сама Франсиска пообещала раздавать на улицах бесплатную еду для проституток, и считает, что Бог вместе с депутатским креслом дал ей возможность исправиться.

Nur.kz