Великобритания ввела новые санкции против России

Бишкек, “Саясат.kg”. Новый пакет санкций применено в отношении организаций, связанных с разработкой химического оружия.
Правительство Великобритании объявило о введении нового пакета санкций в отношении российских физических лиц и организаций, связанных с разработкой химического оружия.
По заявлению Лондона, ограничения затрагивают структуры и специалистов, которых британские власти считают причастными к созданию запрещённых веществ и их возможному применению.
Москва традиционно отвергает подобные обвинения, называя санкции политически мотивированными.