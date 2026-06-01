В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за обещание дать взятку

Сенат Казахстана одобрил антикоррупционные поправки, предусматривающие уголовную ответственность не только за получение или передачу взятки, но и за ее обещание, предложение или вымогательство.
Согласно поправкам, статья Уголовного кодекса «Получение взятки» будет переименована в «Требование или получение взятки», а статья «Дача взятки» — в «Предложение, обещание или дача взятки».
Как пояснили разработчики закона, нововведение направлено на усиление борьбы с коррупцией и позволит привлекать к ответственности уже на стадии договоренности о незаконном вознаграждении.
Кроме того, документ предусматривает дополнительные меры по предотвращению конфликта интересов на государственной службе, а также усиливает ограничения для близких родственников, работающих в одном государственном органе.
После одобрения сенатом закон направлен на подпись президенту Казахстана.
