WSJ: ООН находится на грани банкротства, поскольку США и Китай приостановили выплаты

Организация Объединенных Наций столкнулась с одним из самых серьезных финансовых кризисов за свою историю. По данным The Wall Street Journal, имеющихся средств организации может хватить только до середины августа.

Как пишет издание, руководство ООН предупреждает о риске финансового краха. Главной причиной кризиса называют задержку и сокращение взносов со стороны крупнейших доноров.

На США и Китай приходится 42% основного финансирования организации. При этом задолженность Вашингтона перед ООН, по данным WSJ, превышает $4 млрд.

Администрация президента США Дональда Трампа ранее также прекратила участие в ряде программ и структур ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения. В Белом доме объясняют такую политику необходимостью сократить неэффективные расходы и добиться реформ.

Китай, который позиционирует себя как один из главных сторонников ООН, также задерживает выплаты. По данным газеты, задолженность Пекина составляет $445 млн. При этом во время визита главы МИД Китая Ван И в штаб-квартиру организации было перечислено почти $850 млн. Китайские власти заявляют, что намерены выполнить все финансовые обязательства.

В Вашингтоне дальнейшую поддержку ООН связывают с масштабным сокращением расходов. Среди предлагаемых мер - уменьшение штата, отказ от части командировочных расходов и более широкое использование машинного перевода.

Представитель Госдепартамента США Майкл Де Сомбр на заседании Совета безопасности ООН заявил, что США добиваются не отказа от многостороннего взаимодействия, а повышения эффективности международных структур.

Ситуацию осложняет и сокращение финансирования со стороны других традиционных доноров. По данным WSJ, гуманитарные программы ООН столкнулись с урезанием средств на фоне бюджетной экономии в Великобритании и Германии, а также политических изменений в Швеции и Нидерландах. Кроме того, вслед за США из ВОЗ вышла Аргентина.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее "гонкой к банкротству" и предупредил о реальной угрозе финансового краха организации.

На фоне дефицита средств ООН начала сокращать расходы. По данным издания, были закрыты некоторые подразделения, численность сотрудников секретариата уменьшилась примерно на 3 тыс. человек. Также сократилось рабочее время переводчиков, в зданиях организации отключили эскалаторы и отложили ремонт штаб-квартиры в Нью-Йорке.

Финансовые проблемы затронули и международные операции. WSJ пишет, что ООН ускорила вывод контингентов из ряда африканских стран, сократила расходы на миротворческие миссии и задержала выплаты некоторым государствам, предоставляющим военнослужащих для таких операций.

По данным газеты, руководство организации ограничено в возможностях для радикальных реформ. ООН не имеет права привлекать кредиты, а около 70% бюджета уходит на оплату труда сотрудников. При этом государства-члены чаще поддерживают запуск новых инициатив, чем сокращение действующих программ, число которых оценивается примерно в 40 тыс.

The Wall Street Journal отмечает, что финансовая система ООН остается крайне сложной. Организация ведет отдельные бюджеты для основной деятельности и миротворческих операций, а специализированные учреждения распоряжаются собственными средствами и процедурами.

Размер взносов определяется масштабом экономики государства-участника. За последнее десятилетие доля Китая в регулярном бюджете ООН выросла с 5% до 20%, что позволило стране стать вторым крупнейшим плательщиком после США.



