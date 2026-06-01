Врач рассказал о приводящих к диабету привычках

Привычки не "создают" диабет мгновенно, а постепенно нарушают регуляцию обмена глюкозы, и в первую очередь это касается сахарного диабета II типа.

Как передает Oxu.Az, об этом lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения (РФ) Александр Калюжин.

Врач поделился, что главный механизм формирования диабета связан с инсулинорезистентностью. Он объяснил, что при постоянном избытке калорий, частом употреблении сладких напитков, кондитерских изделий, рафинированных углеводов и больших порций организм длительно находится в состоянии повышенной нагрузки на поджелудочную железу.

"Со временем ткани хуже отвечают на инсулин, а уровень глюкозы крови начинает повышаться. Важную роль играет малоподвижность. Работающие мышцы активно используют глюкозу, поэтому регулярное движение повышает чувствительность тканей к инсулину. При гиподинамии этот физиологический путь утилизации глюкозы ослабевает", - рассказал Калюжин.

Также, по его словам, дополнительные факторы риска формируются при хроническом недосыпании, постоянном стрессе, курении, избыточном употреблении алкоголя и привычке игнорировать увеличение массы тела, особенно окружности талии.

Таким образом, к диабету чаще ведет не одна привычка, а устойчивый образ жизни, при котором энергия поступает в избытке, мышцы работают мало, а регуляторные системы организма длительно функционируют с перегрузкой, заключил эксперт.