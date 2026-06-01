"Врачи без границ": Вспышка Эболы в ДР Конго вызывает серьезную тревогу

Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго вызывает растущее беспокойство у местных жителей и медицинских работников. Об этом заявил заместитель директора по операциям международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) Алан Гонсалес.

По его словам, спустя две недели после официального объявления о вспышке в провинции Итури ситуация остается крайне напряженной. В MSF отмечают, что инфекция распространяется быстрее, чем идет реагирование на нее.

"Никогда прежде вспышка Эболы не фиксировала так много случаев так скоро после ее объявления", - заявил Гонсалес.

В организации сообщили, что новые предполагаемые случаи заражения выявляются практически ежедневно. При этом возможностей лабораторной диагностики не хватает, из-за чего заболевание не всегда удается оперативно подтвердить.

Гонсалес подчеркнул, что для установления хотя бы частичного контроля над ситуацией необходимо в кратчайшие сроки расширить тестирование и увеличить возможности лабораторных исследований.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее заявил, что Всемирная организация здравоохранения получила только около трети средств, необходимых для борьбы со вспышкой Эболы в ДР Конго и Уганде. По его словам, нынешнего объема финансирования недостаточно для полноценного сдерживания вируса.

Глава ВОЗ также призвал международное сообщество активнее поддержать усилия по борьбе с заболеванием.

По данным ВОЗ, в провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки, проживают почти 5 млн человек. Каждый четвертый из них нуждается в гуманитарной помощи.

Ситуацию осложняют не только нехватка финансирования и лабораторных мощностей, но и проблемы с доступом медиков к отдельным районам, а также недоверие части населения к санитарным мерам.

Лихорадка Эбола - тяжелое вирусное заболевание. Оно передается при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями или тканями зараженных людей и животных. Без своевременной медицинской помощи заболевание может приводить к тяжелым осложнениям и смерти.



