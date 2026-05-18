Детство без страха: в Азербайджане ужесточили подход к воспитанию

Метод кнута и пряника в некоторых семьях привыкли воспринимать буквально, считая физическую силу и угрозы важным элементом воспитания ребенка.

Но теперь это может дорого обойтись родителям. Получается, пришел конец "эпохе ремня"?

Об этом пишет газета "Каспий".

До сих пор многие родители уверены, что подзатыльник или шлепок - лучший аргумент в споре со своим чадом, а психологическое давление - действенный способ получить нужный результат. Однако недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодекс об административных проступках. Согласно им за применение в воспитательных целях или в качестве меры дисциплинарного воздействия физического или психологического насилия к ребенку родителями, сотрудниками образовательных, медицинских, социальных, спортивных, культурных, пенитенциарных учреждений может грозить штраф - 200 манатов.

Эта мера будет применяться, если совершенное деяние не подпадает под уголовную ответственность. Кто-то уверен, что это правильный шаг, защищающий ребенка, а некоторые сомневаются, что он что-то улучшит.

Размытая грань

По статистике, ежегодно более миллиарда детей в мире сталкиваются с насилием дома. Это колоссальная цифра, за которой разрушенные судьбы. А тем временем грань между строгостью и насилием во многих странах, в том числе и в нашей, довольно размыта. Аргумент "Меня били, и я вырос человеком" до сих пор нередко служит оправданием. Новая норма пытается эту инерцию остановить.

Комитет ООН по правам ребенка дает четкое определение: физическим наказанием считается любое действие, призванное причинить боль или дискомфорт даже в самой легкой форме. Психологи предупреждают: у телесных наказаний нет и не может быть положительных последствий. Исследования показывают, что у детей, регулярно подвергающихся физическому насилию, меняется структура нейронных связей - их мозг постоянно находится в режиме выживания, а не развития.

Последствия такой "педагогики" могут сказаться на человеке даже спустя десятилетия. Именно в детских обидах зачастую кроются корни будущих депрессий, тревожных расстройств, проблем с самооценкой и даже склонности к алкогольной зависимости. К тому же агрессия порождает агрессию: ребенок, которого били дома, с высокой долей вероятности будет решать конфликты силой - сначала в школе, а потом и в собственной семье.

Нулевая терпимость к насилию

Руководитель неправительственной организации "Надежное будущее" Кямаля Ашумова считает введение административной ответственности за применение физического наказания к детям важным и своевременным шагом. По ее мнению, данная норма направлена не столько на само наказание, сколько на формирование в обществе принципа нулевой терпимости к любому насилию в отношении несовершеннолетних.

Однако сегодня многие либо неверно трактуют закон, либо внутренне сопротивляются ему.

- Это связано с тем, что в нашем обществе физическое наказание до сих пор широко распространено и воспринимается как норма воспитания. Поэтому у многих возникает страх за привычную модель семейных отношений. Однако здесь крайне важно провести четкую грань: нельзя путать воспитание, установление правил, дисциплину и режим с жестоким обращением и насилием. Закон не запрещает родителям воспитывать детей и обозначать границы, он выступает исключительно против насильственных методов, - сказала правозащитник.

Опираясь на опыт работы "Детской горячей линии" и практику кейс-менеджмента семей, К.Ашумова отметила, что факты физического и пренебрежительного отношения к детям фиксируются ежедневно. В ряде случаев это требует немедленного вмешательства, мониторинга ситуации, а иногда и временной изоляции ребенка от небезопасной среды. Причем подобные инциденты происходят не только в семье, но и в образовательных, спортивных, медицинских и других учреждениях.

- Важно не забывать еще один принципиальный момент: ребенок формируется в той среде, в которой живет, воспитывается и развивается. Дети, как правило, воспроизводят модель поведения взрослых - то, что в них вкладывают родители и общество в целом. Именно поэтому наша ответственность особенно высока: от подходов и методов воспитания напрямую зависит, какими вырастут будущие поколения. Насилие - не метод воспитания: оно лишь разрушает психоэмоциональное состояние ребенка и негативно влияет на его дальнейшую социализацию.

Уважение как фундамент

Необходимо донести до общества такую мысль: крайне важно проявлять больше заботы, любви и внимания, учиться слушать ребенка и воспринимать его как личность. Уважение к нему как к индивидууму должно стать фундаментом всей педагогики.

- Что касается эффективности штрафа, то на данном этапе сложно однозначно оценить, насколько эта мера будет работать на практике. Любые новые законодательные изменения требуют времени для адаптации, формирования правоприменительной практики и общественного понимания. А в дальнейшем на основе анализа их применения можно совершенствовать механизм реализации, - считает К.Ашумова.

Особо она коснулась вопроса критериев: для эффективного применения закона важно при участии специалистов-психологов, социальных работников и других профильных экспертов разработать четкие методики оценки случаев жестокого обращения. Это позволит объективно оценивать ситуацию и принимать решения исходя из интересов несовершеннолетнего.

Следует помнить: ребенок - не собственность родителей, а личность, обладающая правами. Отметим, что сокращение числа случаев насилия в отношении детей требует комплексной работы, в том числе поддержки семей, находящихся в кризисной ситуации.