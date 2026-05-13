Власти Таджикистана подтвердили депортацию десятков афганских беженцев с территории страны

Власти Таджикистана подтвердили депортацию десятков афганских беженцев с территории страны и объяснили причины этого решения.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики через официальное информагентство «Ховар» распространил сообщение, в котором объяснил причины этого решения.

В ведомстве заявили, что причиной высылки некоторых афганцев стали «тяжкие преступления», в числе которых, в частности, незаконный оборот наркотиков (670 случаев); принадлежность к террористическим группам (32 случая); насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (15 случаев); предоставление поддельных документов для получения статуса беженца (594 случая); организация развлекательных и игорных заведений (45 случаев); связь с деструктивными организациями и попытка дестабилизации обстановки в стране пребывания (25 случаев).

«Они [афганские беженцы], несмотря на имеющиеся условия, включая подходящее место жительства, работу, обучение, безопасность и спокойствие, грубо нарушили требования законодательства Таджикистана», — говорится в сообщении ГКНБ.

При этом ведомство не уточнило, за какой именно период собрана эта статистика и сколько из перечисленных случаев относятся к афганским беженцам, проживавшим в Согдийской области республики.

О массовой высылке афганских беженцев из Согдийской области Таджикистана на прошлой неделе сообщил Озоди/Таджикская редакция Радио Свобода. Родственники беженцев и очевидцы рассказали журналистам, что 4 мая сотрудники правоохранительных органов вывезли часть афганских граждан в Душанбе, а некоторых — за пределы Таджикистана.

Некоторые таджикистанские СМИ сообщали, что речь идёт об около 250 афганских граждан, прибывших в Таджикистан после прихода к власти «Талибан» в 2021 году.

По данным Озоди, в посёлке Мехробод Джаббор Расуловского района Согдийской области в последние годы проживали около 50 афганских семей. Многие имели удостоверения беженцев ООН, работали или учились.

Сообщения о выдворении появились спустя несколько дней после того, как МВД Таджикистана заявило о задержании гражданина Афганистана по подозрению в убийстве жительницы Худжанда Азизы Вохидовой, которое произошло 30 апреля этого года. По данным ведомства, гражданин Афганистана Рахмони Мухаммадумар «с особой жестокостью» убил 29-летнюю женщину в махалле Чашма, которая пыталась «защитить свою честь и достоинство». Позже в опубликованном МВД видео мужчина признался, что нанёс женщине несколько ножевых ранений.

Некоторые жители района, где проживали афганские беженцы, заявили журналистам, что из-за преступления одного человека нельзя наказывать всех.

Среди вывезенных оказался и афганский певец Саидмахмудшох Джалоли, известный как «Махмуди Корвон», который более пяти лет жил и работал в Джаббор Расуловском районе. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Таджикистане сейчас проживают более 9 тысяч афганских беженцев. Организация ранее неоднократно призывала таджикские власти не депортировать их, указывая на возможную угрозу преследования в Афганистане.

В ответ таджикские власти заявили, что иностранцы, находящиеся в стране незаконно, будут выдворяться в соответствии с законодательством.

