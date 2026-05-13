Трамп: не было договорённостей с Путиным, что Россия получит весь Донбасс

Власти Украины отказываются выполнять требование о передаче всего Донбасса под контроль России.

Президент США Дональд Трамп, отвечая 12 мая на вопросы журналистов перед отлётом в Китай, заявил, что у него не было договорённостей с Владимиром Путиным о том, что Россия получит «весь Донбасс».

На вопрос журналиста о том, было ли какое-то «понимание» между ним и Путиным о том, что Россия получит весь Донбасс, Трамп коротко ответил «нет» и не привёл подробностей.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп допустил, что в нынешнем году может посетить Россию, отметив, что будет делать «всё необходимое» для завершения войны в Украине. Он также высказал мнение, что завершение войны всё ближе.

Москва называет вывод украинских войск с территории Донецкой области условием прекращения огня в Украине. Высокопоставленные российские деятели в последние дни несколько раз высказались в том духе, что это ключевое решение, которого в Москве ждут от Киева.

При этом, не говоря об этом прямым текстом, российские представители очевидно намекают на то, что эта тема обсуждалась во время встречи президентов США и России в Анкоридже в августе прошлого года. Утверждается, что «дух Анкориджа» или «понимания, достигнутые в Анкоридже» должны лежать в основе урегулирования в Украине. При этом официально ни о каких договорённостях по итогам встречи не сообщалось.

Представители США никогда не говорили, что выступают за это. В то же время, они отмечали, что препятствием для разрешения конфликта является спор о небольшом участке территории, очевидно, имея в виду Донецкую область.

Украина предлагает остановить боевые действия по линии фронта — в этом случае большая часть украинского Донбасса, но не весь этот регион, останутся под контролем России. Признавать это юридически Украина не намерена.

