В Казахстане блогеров и пользователей соцсетей хотят штрафовать за политические посты в интернете

Поводом для обсуждения стал вопрос депутата Никиты Шаталова о блогерах, которые без оплаты публикуют контент в поддержку партий.

В Казахстане блогеров и пользователей соцсетей могут начать штрафовать за бесплатную поддержку партий и кандидатов во время выборов. Как передают казахстанские СМИ, об этом во время обсуждения нового законопроекта в мажилисе заявил секретарь ЦИК Шавхат Утемисов.

Штрафы могут быть за публикации с партийной символикой, фото или видео в одежде с логотипами партии, а также за бесплатную поддержку партий и кандидатов во время выборов.

«Как в такой ситуации Центральная избирательная комиссия будет квалифицировать действия блогера? Как самостоятельную агитацию гражданина, как скрытую агитацию либо как элемент кампании, который должен отражаться в расходах и отчетности?», — спросил Шаталов.

Секретарь ЦИК Шавкат Утемисов ответил, что если блогер не вступал в договорные отношения с кандидатом или партией, то его действия могут быть квалифицированы как скрытая агитация.

«Если такого письменного согласия нет, тогда это считается скрытой агитацией. И за это предусмотрена ответственность статьёй 118 КоАП», — заявил Шавхат Утемисов.

Статья 118 КоАП Казахстана предусматривает ответственность за оказание физическими и юридическими лицами услуг кандидатам, политическим партиям без их письменного согласия. В этом случае физлицам грозит штраф 20 МРП — около 86 500 тенге / около 190 долларов. Для бизнеса и организаций штрафы еще выше.

Азаттык