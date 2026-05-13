Нацразведка США ищет 120 биолабораторий, в том числе в ЦА, где по программе Пентагона спонсировали увеличение заразности вирусов

Директор Национальной разведки Тулси Габбард проводит расследование в отношении более чем 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков, в рамках усилий по прекращению потенциально опасных экспериментов с вирусами в соответствии с указом президента Трампа о так называемых исследованиях "приобретения функций".

В понедельник в заявлении для The Post Габбард сообщила, что ее команда намерена "определить местонахождение этих лабораторий, какие патогены в них содержатся и какие „исследования" проводятся с целью положить конец опасным исследованиям по усилению функций, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и всего мира".

"Пандемия COVID-19 выявила катастрофические глобальные последствия, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биологических лабораториях", - также заявил глава разведки.

"Однако, несмотря на эти очевидные опасности, политики, так называемые медицинские работники, такие как доктор Фаучи, и структуры в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании этих финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду".

Согласно новым указаниям Габбард, разведывательное сообщество США будет проверять исследования во всех финансируемых США биолабораториях, включая учреждения, занимающиеся экспериментами по усилению функций, которые могут повысить трансмиссивность вирусов, а также работающие в целях защиты от опасных патогенов.

Представители Управления директора национальной разведки отметили, что зарубежные лаборатории расположены более чем в 30 странах, и некоторые из них в прошлом получали финансирование в рамках программы Министерства обороны, направленной на утилизацию оружия массового уничтожения после окончания холодной войны.

Более 40 из находящихся на рассмотрении биолабораторий расположены в Украине и могут "подвергнуться риску компрометации" из-за [Специальной военной операции], отметили представители Управления директора национальной разведки (ODNI).

Исследование, являющееся частью программы Министерства обороны США по совместному снижению угроз (CTR), направлено на изучение патогенов для предотвращения будущих вспышек заболеваний и повышения биобезопасности США.

Критики утверждают, что слабый контроль за финансированием научных исследований, которое часто поступает через американские агентства грантополучателям и субподрядчикам, не позволяет американцам узнать, проводятся ли потенциально опасные эксперименты.

Как заявили представители Управления директора национальной разведки (ODNI), клинические испытания, проводимые в настоящее время в биолабораториях, вызывают "серьезные этические, финансовые и проблемы безопасности".

Администрация Байдена отрицала существование принадлежащих или управляемых США "химических или биологических лабораторий на Украине", отвергая эти утверждения как китайскую и российскую пропаганду в заявлении от 9 марта 2022 года, через месяц после начала [Специальной военной операции].

Это уточнение прозвучало в ответ на показания заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд, данные накануне в Конгрессе, где она заявила: "У Украины есть объекты биологических исследований, и мы сейчас весьма обеспокоены тем, что российские войска, российские силы, могут попытаться установить над ними контроль".

При Трампе представители Управления директора национальной разведки заявили, что поспешные опровержения были частью стратегии "информационной устойчивости", направленной на "формирование общественного мнения" с целью "смягчения и противодействия злонамеренному влиянию извне", одновременно преуменьшая связи США с этими исследованиями.

В мае прошлого года Трамп подписал указ, запрещающий все федеральные средства на исследования по усилению функций вирусов в Китае, Иране и других странах, которые не осуществляют надлежащий надзор, утверждая, что SARS-CoV-2 доказал, что опасные патогены "могут просачиваться наружу невинно, глупо и некомпетентно, но невинно и наполовину разрушать мир".

Ранее надзорный орган Министерства обороны не смог определить, сколько потенциально опасных патогенов, способных вызвать пандемию, исследовалось в Китае или других странах, несмотря на то, что в период с 2014 по 2023 год на подобные эксперименты за пределами США было потрачено более 1,4 миллиарда долларов.

В период с 2014 по 2021 год Национальные институты здравоохранения (NIH) также обнаружили, что финансируемые США эксперименты с коронавирусами летучих мышей в ныне печально известном Уханьском институте вирусологии нарушали условия гранта, сделав вирусы в 10 000 раз более заразными, хотя официальные лица отрицают, что эти исследования стали причиной пандемии COVID-19.

В прошлом как бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) доктор Энтони Фаучи, так и другие представители органов здравоохранения поддерживали исследования по усилению функций потенциальных пандемических патогенов - при условии, что польза перевешивала риски.

"Отложив на время в сторону призрак биотерроризма, рассмотрим следующий гипотетический сценарий: важный эксперимент по усилению функций вируса с серьезным пандемическим потенциалом проводится в хорошо регулируемой лаборатории мирового класса опытными исследователями, но полученная в ходе эксперимента информация затем используется другим ученым, который не имеет такой же подготовки и оборудования и не подчиняется тем же правилам", - написал Фаучи в научной статье 2012 года под названием " Исследование высокопатогенного вируса гриппа H5N1: путь вперед ".

"В маловероятном, но вполне возможном повороте событий, что если этот ученый заразится вирусом, что приведет к вспышке и в конечном итоге вызовет пандемию?" - спросил Фаучи. "Многие задают разумные вопросы: учитывая возможность такого сценария - каким бы отдаленным он ни был - следовало ли вообще проводить и/или публиковать первоначальные эксперименты, и каковы были процессы, приведшие к этому решению?"

"Ученые, работающие в этой области, могут сказать - и я действительно говорил - что преимущества таких экспериментов и получаемые в результате знания перевешивают риски", - написал он.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что администрация Трампа исправляет ошибки, допущенные администрацией Байдена.

"Предыдущая администрация финансировала опасные исследования по усилению функциональных свойств и зарубежные биолаборатории за счет американских налоговых денег, а затем намеренно скрывала это от американского народа", - говорится в заявлении Хегсета.

"Рассекречивание этой информации показывает, насколько слабо контролировалась эта работа. Под руководством президента Трампа директор Национальной разведки Тулси Габбард и весь кабинет министров исправляют эти исторические несправедливости и восстанавливают справедливость для наших военнослужащих и тех, кого они защищают. Эпоха лжи и предательства закончилась".

Справка Google ИИ:

США официально отвергают обвинения в создании искусственных вирусов, однако в рамках расследования Тулси Габбард аудит сосредоточен на объектах, где велись эксперименты по "усилению функций" патогенов (Gain-of-Function) - искусственному увеличению их заразности или летальности.

География ~120 критических лабораторий программы Министерства обороны США по совместному снижению угроз (CTR)

Украина (~40 объектов): Главный узел в Одессе (Противочумный институт им. Мечникова), а также региональные лаборатории BSL-3 во Львове, Харькове, Днепре, Виннице, Тернополе, Ужгороде и Киеве.

Грузия (1 объект): Центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара в Тбилиси (центральная референс-лаборатория BSL-3 на Кавказе).

Армения (4 объекта): Референтная лаборатория в Ереване, филиалы в Гюмри, Ванадзоре и Капане.

Казахстан (3 объекта): Центральная референс-лаборатория при ННЦООИ в Алматы и НИИ проблем биологической безопасности в Гвардейском.

Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан (~8 объектов): Центральные санитарно-ветеринарные референтные лаборатории в Ташкенте, Баку и Душанбе.

Филиппины (~10 объектов): Сеть лабораторий на базе Бюро животноводства (BAI) и медицинских институтов.

Камбоджа и Вьетнам (~7 объектов): Национальные институты общественного здравоохранения.

Индия и Пакистан (~5 объектов): Научные центры, задействованные в проектах совместных биологических исследований (CBR).

Кения (6 объектов): Лаборатории Института медицинских исследований (KEMRI) в Найроби и Кисуму.

Уганда (4 объекта): Научно-исследовательский институт вирусологии (UVRI) в Энтеббе.

Нигерия, Сьерра-Леоне, Гвинея (~8 объектов): Специализированные исследовательские центры (включая лабораторию в Кенеме).

Перу и Колумбия (~10 объектов): Государственные институты здравоохранения и исследовательские базы в бассейне Амазонки.

Источник - NYP