Зеленского предупредили о "больших неприятностях"

Владимира Зеленского ожидают серьезные проблемы из-за провала на фронте и давления внутри Украины, заявил журнал The American Conservative.

"Украину и ее президента ждут большие неприятности. И не только потому, что они проигрывают войну", — утверждает издание.

Причиной названо большое количество проблем в политической, военной, экономической и других сферах. Автор статьи подчеркивает, что скрывать проблемы ВСУ с каждым днем труднее, а давление на Зеленского из-за громкого коррупционного скандала усиливается.

"Реальная ситуация на местах становится все более безнадежной. Властям Украины все сложнее оправдывать затягивание конфликта с Россией, обещая населению скорую победу", — отмечается в публикации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в апреле заявил, что СВО продолжится до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости заключить мирное соглашение с Россией.

