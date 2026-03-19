Государственная дума ужесточает требования к трудовым мигрантам в России

Государственная дума ужесточает требования к трудовым мигрантам в России.

Накануне депутаты приняли в первом чтении законопроекты, направленные на дальнейшее совершенствование миграционной сферы.

Поправками в соответствующие документы предлагается:

- обязать трудовых мигрантов содержать себя и свою семью, проживающую на территории РФ, на уровне, установленном в конкретном регионе, а также вносить за каждого фиксированный авансовый платеж;

- в случае невыполнения этого условия патент или разрешение на работу аннулировать или не выдавать, а срок пребывания в стране сокращать;

- возложить на налоговые органы и МВД обязанность проводить проверку факта наличия или отсутствия дохода у иностранцев;

детям тех, кто находится в России с целью заработка, будет предписано покидать ее по достижении 18-летия в течение 30 дней;

аннулировать и не выдавать разрешение на временное проживание или вид на жительство иностранцу, если он работал менее 10 месяцев в течение года;

- увеличить размер ежемесячных фиксированных авансовых платежей для ряда трудовых мигрантов.

Глава Госдумы Вячеслав Володин считает, что «все это позволит осуществлять более эффективный контроль за трудовыми мигрантами и их доходами, а также законностью их пребывания в нашей стране».



