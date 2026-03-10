Президенты Азербайджана, Беларуси и Таджикистана поздравили Хаменеи. МИД КНР прокомментировал избрание нового лидера Ирана

Его Святейшеству аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, Верховному лидеру Исламской Республики Иран.

Его Высокопреосвященство аятолла Хаменеи.

Поздравляю Вас с избранием на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран.

Я хотел бы еще раз выразить Вам свои соболезнования в связи с трагической кончиной Вашего отца, Его Святейшества аятоллы Сейеда Али Хаменеи, Верховного лидера Исламской Республики Иран.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран проистекают из воли наших народов, которые исторически жили в добрососедстве и дружбе. Я выражаю надежду, что мы будем прилагать совместные усилия для развития наших межгосударственных отношений в духе взаимного уважения и доверия в соответствии с интересами наших народов.

Я еще раз поздравляю Вас с этим высоким назначением и желаю мира и спокойствия дружественному и братскому народу Ирана.

Искренне,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

Баку, 9 марта 2026 г.

***

Поздравление Моджтабе Хоссейни Хаменеи с избранием Верховным лидером Ирана

https://president.gov.by/

9 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Моджтабу Хоссейни Хаменеи с избранием на наивысший пост страны - Верховного лидера и руководителя Исламской Республики Иран.

"Иран по праву занимает особое место в истории и цивилизационном наследии человечества. Верность иранского народа традициям, стойкость перед любыми испытаниями и стремление к самостоятельному развитию вызывают искреннее уважение и признание. Вы возглавили страну в исключительно сложный момент. Несмотря на это, уверен, что под Вашим руководством Иран продолжит идти путем отстаивания независимости, обеспечения стабильного роста, сохранения духовного наследия и укрепления своей роли на международной арене. Это станет наилучшей данью памяти Вашим родителям, родным и близким, а также всем иранцам, которые сейчас отдают жизни ради обороны Отечества", - говорится в поздравлении.

"Наши страны на протяжении долгого времени поддерживают прочные дружественные связи, основанные на взаимном уважении и доверии. Высоко ценим отношения партнерства с Тегераном и придаем большое значение дальнейшему расширению контактов на всех уровнях", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Моджтабе Хоссейни Хаменеи здоровья, мудрости и успехов в его миссии, а народу Ирана - мира, мужества и единства.

***

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сайиду Муджтабо Хусейну Хоменеи

ДУШАНБЕ, 09.03.2026 /НИАТ "Ховар"/. 9 марта Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму Верховному лидеру Исламской Республики Иран аятолле Сайиду Муджтабо Хусейну Хоменеи, в которой говорится:

"Ваше Величество,

Выражаю свои искренние поздравления и приветствия по случаю Вашего достойного избрания на пост Верховного лидера Исламской Республики Иран.

Выражаю уверенность, что под руководством Его Превосходительства гордый народ Ирана преодолеет все трудности, с которыми сегодня сталкивается дружественная нам и братская страна.

Мы оцениваем, как важной, конструктивную роль Исламской Республики Иран в укреплении мира и стабильности в регионе и мире и еще раз подчеркиваем свою приверженность обязательному соблюдению принципов и положений международного права в межгосударственных отношениях.

Еще раз поздравляю и выражаю готовность этой стороны к дальнейшему укреплению и расширению плодотворного сотрудничества Таджикистана и Ирана на благо двух братских народов с опорой на метод доверия и взаимного уважения.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а братскому народу Ирана - мира, стабильности и устойчивого процветания".



***

Представитель Китая прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана.

ПЕКИН, 9 марта (Синьхуа) -- Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил в понедельник, что избрание Моджтабы Хаменеи третьим верховным лидером Ирана было решением, основанным на конституции страны.

Представитель Го Цзякунь сделал эти заявления на ежедневном брифинге для прессы в ответ на соответствующий вопрос, заявив, что Китай обратил внимание на соответствующие сообщения в СМИ.

По сообщениям СМИ, в воскресенье иранская Ассамблея экспертов объявила, что Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, был избран новым верховным лидером Ирана.

Моджтаба Хаменеи, родившийся в 1969 году, - сын покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате совместных американо-израильских ударов.

***

Пояснение: Что ждет Иран в будущем, когда молодой Хаменеи займет свой пост?

Сунь Деган, директор Центра ближневосточных исследований Фуданского университета, заявил, что личное стремление Моджтабы к семейной мести тесно связано с национальным чувством обиды и, как ожидается, подтолкнет его к еще более жесткой позиции по отношению к Соединенным Штатам и Израилю, что затянет продолжающийся конфликт.

ПЕКИН, 9 марта (Синьхуа) -- Спустя две недели после начала войны, унесшей жизни его родителей, Моджтаба Хаменеи, сын покойного верховного лидера Ирана Али Хаменеи, был назначен преемником своего отца, сообщила в воскресенье иранская Ассамблея экспертов.

Назначение, сделанное Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), немедленно принесло присягу верности, сигнализирует о решении Тегерана укрепить свою жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам и Израилю, что ввергает регион в неизведанные воды.

КТО ТАКОЙ МОДЖТАБА ХАМЕНЕИ?

Моджтаба, родившийся в 1969 году, является вторым сыном Али Хаменеи и долгое время занимал жесткую позицию по отношению к Западу.

Хотя Моджтаба никогда не занимал официальных должностей, он обладает влиянием благодаря тесным связям со старшими священнослужителями и Корпусом стражей исламской революции, поэтому его часто считают хранителем и преемником своего отца - по сути, "мини-верховным лидером" - и с 2019 года он находится под санкциями Соединенных Штатов за то, что представляет своего отца в официальном качестве.

Вали Р. Наср, эксперт по Ирану и шиитскому исламу из Университета Джонса Хопкинса, заявил, что выбор Моджтабы - это "выбор преемственности с отцом", добавив, что "он более готов, чем другие кандидаты, быстро укрепить власть и установить контроль над системой".

Алан Эйр, бывший американский дипломат и специалист по Ирану, заявил, что Моджтаба "более радикален, чем его отец", отметив, что "ему предстоит отомстить во многом".

Аналогично, Алекс Ватанка, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал: "Для Соединенных Штатов это большое унижение - провести операцию такого масштаба, так сильно рисковать и в итоге убить 86-летнего мужчину, а его место займет его сын-радикал".

Какова реакция США и Израиля?

Вашингтон и Иерусалим уже высказывали резкие предупреждения еще до официального назначения Моджтабы.

В среду Израиль пригрозил, что тот, кого Иран выберет своим новым верховным лидером, станет "мишенью для уничтожения".

На следующий день президент США Дональд Трамп повторил жесткую позицию, заявив новостному изданию Axios, что назначение Моджтабы на эту должность "неприемлемо", отметив, что сам Трамп должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана.

Трамп также обозначил аналогичную позицию незадолго до прихода Моджтабы к власти. В воскресенье он заявил телеканалу ABC News, что новый лидер Ирана "не продержится долго" без одобрения США.

"Ему придется получить наше одобрение, - сказал Трамп. - Если он его не получит, он долго не продержится. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому вопросу каждые 10 лет, когда у нас нет такого президента, как я".

"Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них ядерного оружия", - добавил он.

Также в воскресенье Трамп заявил изданию The Times of Israel, что прекращение войны с Ираном будет "взаимным" решением, принятым им и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Думаю, это взаимно… отчасти. Мы общались. Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено", - сказал Трамп, намекая, что, хотя Нетаньяху и будет иметь право голоса, окончательное решение останется за президентом США.

"Новый рассвет"?

"Эти выборы знаменуют собой новую эру и начало нового этапа в Исламской революции и Исламской Республике", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Пол Салем, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, заявил, что Моджтаба не является фигурой, готовой заключить сделку с Соединенными Штатами или совершить дипломатический поворот.

"Никто из нынешних лидеров не сможет пойти на компромисс, - сказал Салем. - Это жесткий выбор, сделанный в жесткий момент".

Сунь Деган, директор Центра ближневосточных исследований Фуданского университета, заявил, что личное стремление Моджтабы к семейной мести тесно связано с национальным чувством обиды и, как ожидается, подтолкнет его к еще более жесткой позиции по отношению к Соединенным Штатам и Израилю, что затянет продолжающийся конфликт.

Патрик Клоусон, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики, заявил, что Моджтаба, вероятно, примет стратегию "дерзкой консолидации" - то есть, будет полагаться на Корпус стражей исламской революции, стремиться к расширению ракетных ударов, продолжать поддерживать региональных союзников и ускорять ядерную программу Ирана.

"В среднесрочной перспективе он и Корпус стражей исламской революции могут решить, что Иран должен быстро получить ядерное оружие, чтобы предотвратить будущие нападения со стороны США и Израиля", - сказал он. "Независимо от того, стабилизирует ли такой подход режим или ускорит его фрагментацию, это определит следующий этап конфликта" .

Источник - ЦентрАзия