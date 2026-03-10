Орбан потребовал от ЕС отменить все санкции против российского энергосектора

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Еврокомиссии отменить все санкции в сфере энергетики против России.

Он направил письмо Урсуле фон дер Ляйен.

"Во всей Европе необходимо пересмотреть и приостановить все санкции в отношении российской энергетики. Я инициировал это в письме, направленном сегодня председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также сделал видеообращение на эту тему. Он подчеркнул, что ЕС должен немедленно разрешить поставки российских нефти и газа.

"Если Брюссель не снимет запрет и не отменит санкции, это нанесет чрезвычайно глубокий удар по европейской экономике. С ростом стоимости энергоносителей растут цены и на все остальное", — отметил Сийярто.

По его словам, рост цен может оказаться настолько значительным, что жители стран Старого Света столкнутся с небывалыми проблемами. Глава МИД добавил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке уже привело к дефициту нефти на европейском рынке.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что через месяц начнут действовать первые запреты ЕС на закупку российского газа по краткосрочным соглашениям: с 25 апреля — для СПГ. Однако, по словам Путина, Москва может прекратить поставки уже сейчас и уйти на другие рынки.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

