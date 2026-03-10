В Администрации президента Турции прокомментировали пуск ракеты из Ирана

В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

Глава Управления по связям Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран выступил с заявлением касательно ракеты, которая была нейтрализована в воздушном пространстве страны.

Как передает Oxu.Az, соответствующую публикацию чиновник разместил на своей странице в социальной сети X.

"Баллистическая ракета, выпущенная со стороны Ирана и направлявшаяся в сторону нашего государства, была своевременно обезврежена силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в небе над районом Шахинбей в Газиантепе. В результате инцидента никто не пострадал и не погиб.

С первых минут происшествие находилось под пристальным контролем всех наших ведомств, были оперативно задействованы необходимые меры защиты и безопасности. В связи с этим все профильные структуры, в первую очередь Министерство национальной обороны, работают в полной координации. Воля и потенциал нашего государства в вопросе обеспечения безопасности границ и защиты воздушного пространства Турции находятся на самом высоком уровне", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что сегодня днем баллистическая ракета, запущенная из Ирана в направлении турецкого воздушного пространства, была уничтожена силами НАТО в восточной части Средиземноморья. Осколки сбитого снаряда упали на пустынные территории в турецкой провинции Газиантеп.