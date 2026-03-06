Иран атаковал авианосец США в Оманском заливе

1 марта иранские военные также заявили об ударе по американскому авианосцу, но командование ВМС США опровергло эту информацию.

Иранские беспилотники атаковали авианосец США в Оманском заливе, сообщает IRIB со ссылкой на центральный штаб военного командования "Хатам аль-Анбия".

"Авианосец "Авраам Линкольн", приблизившийся на расстояние 340 километров к морским границам Ирана в Оманском заливе для установления контроля над акваторией, был атакован беспилотниками ВМС КСИР. После этого он быстро удалился <....> более чем на тысячу километров от залива", — говорится в сообщении.

1 марта иранские военные заявили об ударе по американскому авианосцу посредством четырех крылатых ракет, но командование ВМС США опровергло информацию о попадании снарядов.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. Тель-Авив заявил, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия; Вашингтон пригрозил уничтожить флот и оборонную промышленность ИРИ, а также призвал иранцев свергнуть режим. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию и американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Спутник

