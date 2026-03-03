В Стамбуле учащийся лицея напал на учителей и другого ученика

Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое, двое других находятся вне опасности для жизни.
Один из учеников лицея, расположенного в районе Чекмекёй Стамбула, пронес в учебное заведение нож и напал на двух преподавателей и другого учащегося.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Türkiye Gazetesi, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
Нападавший был задержан, по данному факту начато расследование.
Нападавший был задержан, по данному факту начато расследование.