В Стамбуле учащийся лицея напал на учителей и другого ученика

Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое, двое других находятся вне опасности для жизни.

Один из учеников лицея, расположенного в районе Чекмекёй Стамбула, пронес в учебное заведение нож и напал на двух преподавателей и другого учащегося.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Türkiye Gazetesi, пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.

Нападавший был задержан, по данному факту начато расследование.