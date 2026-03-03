В Кремле отреагировали на эскалацию между США и Ираном

В Кремле глубоко разочарованы тем, что, несмотря на прогресс в переговорах между США и Ираном, которые велись при посредничестве Омана, ситуация деградировала до прямой агрессии.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, то здесь можно выразить глубокое разочарование тем, что на фоне поступающей информации о существенном продвижении этих переговоров все равно ситуация деградировала до прямой агрессии", - сказал он журналистам.

Владимир Путин 2 марта планирует провести международный телефонный разговор, посвященный обострению вокруг Ирана, добавил Песков.

По его словам, в течение дня у главы государства запланированы внутренние совещания и контакты с зарубежными партнерами, и как минимум один разговор будет связан именно с иранской тематикой.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, Россия заинтересована в дальнейшем продолжении переговоров по урегулированию украинского конфликта и сохраняет открытость к ним.

"У нас есть собственные интересы, которые мы должны обеспечивать. И в наших интересах продолжать эти переговоры, и мы, безусловно, сохраним открытость к этим переговорам", - сказал представитель Кремля, комментируя тему посредничества Вашингтона в украинском урегулировании на фоне ударов США по Ирану.