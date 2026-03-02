Али Лариджани: Иран не нападает на страны Ближнего Востока, а атакует базы США

Иран не нападает на страны Ближнего Востока, иранские ВС атакуют американские базы в регионе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на иранский телеканал Al Alam, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Али Лариджани.

"Американские базы, расположенные в странах региона, не являются территорией этих стран, это территория США. Мы общались с лидерами государств региона и заверили их, что Иран не стремится к войне и не нападает на них.

Иран вынужден наносить удары по базам Соединенных Штатов в регионе, потому что США наносят удары по Ирану. Наши вооруженные силы продолжат эти атаки", - подчеркнул Лариджани.