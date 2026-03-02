Политолог: Объявленный иранским аятоллой Ширази джихад начал религиозную войну

Последствия такого шага могут затронуть не только шиитов, но и суннитов

Объявление аятоллой из Ирана Макаремом Ширази джихада против США и Израиля начало религиозную войну. Так решение Ширази прокомментировал изданию «Лента.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Здесь если мы говорим, что он авторитетный шиитский богослов, то самая большая община — шиитская умма, если не считать Ирана, проживает в Ираке. Я так понимаю, что эта умма должна как-то отреагировать на это объявление войны. Может быть, это объявление джихада пока может остаться не слишком полномасштабным. Может быть, ограничится населением Ирана и частью Ирака», — рассказал Перенджиев.

Политолог объяснил, что полномасштабное расширение конфликта может наступить, если будет принята фетва — мусульманский закон. Тогда это может распространиться не только на шиитов, но и на суннитов, сообщил он.

«Это уже будет очень серьезный момент для США и Израиля, потому что одно дело воевать против государства, другое дело — воевать против если не всех мусульман, то, по крайней мере, против всех шиитов в мире. Такое объявление показывает, что война может быть организована всерьез и надолго», — заключил Перенджиев.

vesti.kg