Первая леди США впервые в истории будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Мелания Трамп станет первой супругой президента США, которая возглавит официальное заседание Совбеза ООН.



2 марта первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп впервые в истории будет председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН. Мероприятие пройдет в начале месячного председательства США в этом органе. Основная тема - развитие образования как ключ к толерантности и миру в мире.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет Reuters.

Мелания Трамп станет первой супругой президента США, которая возглавит официальное заседание Совбеза ООН. Совет состоит из 15 государств, и ранее подобного прецедента не было. По информации Белого дома, центральным вопросом во время председательства Мелании Трамп станет образование. "Образование - фундамент для продвижения толерантности и обеспечения стабильного мира на планете", - отметили в Офисе первой леди.

Это председательство проходит параллельно с инициативой американского президента Дональда Трампа по созданию "Совета мира". По словам главы Белого дома, новая структура не заменит ООН, а будет помогать ей работать эффективнее. "Совет мира" будет почти надзирать за Организацией Объединенных Наций и следить за ее надлежащей работой. Мы собираемся укрепить ООН. Мы собираемся убедиться, что ее объекты в порядке. … Мы собираемся помочь им финансово и убедиться, что Организация Объединенных Наций жизнеспособна", - заявил Дональд Трамп.

Участие Мелании Трамп в работе Совбеза рассматривают как часть широкой стратегии США по реформированию международных институтов и усилению влияния на повестку дня ООН. По словам экспертов, это также демонстрация внимания США к вопросам образования и прав человека в глобальном контексте.