Глобальный долг достиг рекордных 348.3 трлн долларов в 2025 году

Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира.

Объем мирового долга, включая обязательства государств, домохозяйств, финансовых и нефинансовых компаний, в 2025 году увеличился на 29 трлн долларов и достиг рекордных 348.3 трлн долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, такие данные приводит Институт международных финансов (IIF).

Отмечается, что было обусловлено, в первую очередь, повышением объемов суверенных обязательств, на долю которых пришлось более 10 трлн долларов, при этом на долю США, Китая и стран еврозоны пришлось примерно три четверти этого роста.

Увеличение глобального долга в настоящее время связано не столько с задолженностью домохозяйств или компаний, сколько с постоянным дефицитом бюджетов крупнейших экономик мира.

Отношение долга к ВВП в прошлом году снизилось до 308%, главным образом, за счет государств с развитой экономикой. В странах с развивающейся экономикой показатель достиг рекордных 235% ВВП.

Государственный долг на конец 2025 года составлял 106.7 трлн долларов по сравнению с 96,3 трлн долларов годом ранее. Задолженность нефинансовых компаний достигла 100.6 трлн долларов, домохозяйств - 64.6 трлн долларов, по данным IIF.

На зрелых рынках общий долг вырос до 231.7 трлн долларов, на развивающихся - до рекордных 116.6 трлн долларов.

Если бюджетный дефицит останется значительным, а компании продолжат финансировать капитальные расходы через выпуск облигаций, объем мирового долга в 2026 году продолжит увеличиваться, отмечается в отчете.

По оценке IIF, в этом году развивающимся рынкам придется погасить долги на сумму более 9 трлн долларов, что является максимальным в истории расчетов объемом рефинансирования. На зрелых рынках ожидается выплата более 20 трлн долларов по облигациям и кредитам.