Один полицейский погиб, двое ранены вследствие взрыва в Москве

Взрыв прогремел в ночь на 24 февраля на площади Савеловского вокзала в Москве. По данным МВД, около 00:05 к патрульным, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало неизвестное устройство.

Погибли сотрудник Госавтоинспекции и сам злоумышленник. Еще два полицейских пострадали, их госпитализировали.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, жертвой оказался старший лейтенант Денис Братущенко. Он поступил на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое детей. Семьям погибшего и пострадавших при взрыве у Савеловского вокзала в Москве полицейских окажут помощь.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.

Аналогичный случай произошел в ночь на 24 декабря 2025 года на юге Москвы. Тогда при взрыве погибли три человека, включая двух сотрудников дорожно-патрульной службы.

