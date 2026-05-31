Мужчина попытался проникнуть в резиденцию Трампа с пистолетом — его застрелили

При нем были пистолет и канистра, уточнил пресс-секретарь службы.

Сотрудники секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

"Вооруженный мужчина был застрелен агентами секретной службы США и полицией после того, как рано утром незаконно проник на охраняемую территорию Мар-а-Лаго", — говорится в публикации пресс-секретаря службы Энтони Гульельми в соцсети X.

Пресс-секретарь добавил, что мужчину примерно 20 лет обнаружили у северных ворот Мар-а-Лаго. Его застрелили на месте. При нем были пистолет и канистра, уточнил пресс-секретарь службы.

Sputnik Кыргызстан