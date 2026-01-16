Экс-президент Республики Корея Юн Сок Ёль приговорен к 5 годам тюрьмы

В общей сложности бывший президент Республики Корея предстает перед судом по восьми делам.

Бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль был приговорен 16 января к пяти годам тюремного заключения по нескольким обвинениям, в том числе в воспрепятствовании попыткам его ареста в 2025 году. Об этом сообщает агентство Yonhap.



По информации агентства, приговор был вынесен по обвинениям, связанным с кратковременным введением Юн Сок Ёлем военного положения в декабре 2024 года.



13 января прокуратура Республики Корея потребовала назначить смертную казнь для Юн Сок Ёля по обвинению в участии в мятеже. По этому делу суд должен вынести решение 19 февраля.



Юн Сок Ёль был смещен со своего поста в декабре 2024 года. 15 января 2025 года он со второй попытки был арестован, а 4 апреля Конституционный суд подтвердил импичмент.

Источник: belta.by