Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров

Новым министром обороны Украины назначен Михаил Федоров. За соответствующее решение на заседании Верховной Рады проголосовали 277 депутатов (для принятия решения требовалось 226 голосов).



Ранее Федоров возглавлял министерство цифровой трансформации и занимал должность первого вице-премьера Украины.



Выступая в парламенте перед голосованием, Федоров заявил, что в случае назначения первым делом проведет финансовый аудит в министерстве обороны Украины.



«Моя первая задача — провести реальный аудит финансов в министерстве обороны, понять, как в этом году нам нужно функционировать, когда министерство обороны получило на 300 миллиардов гривен меньше, чем в предыдущем году», — сказал он.



Также он пообещал изменить систему подготовки украинских военнослужащих. «Качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны», — отметил Федоров.



До Михаила Федорова пост министра обороны Украины занимал бывший премьер-министр Денис Шмыгаль. Он продержался в должность полгода — с июля 2025 года. Шмыгаль, по данным местных СМИ, должен стать новым министром энергетики.



Также украинские депутаты 13 января проголосовали за отставку Василия Малюка с поста главы СБУ. Врио руководителя ведомства стал Евгений Хмара.

