В Австралии пожар уничтожил более 300 тысяч гектаров леса

Штат продолжает бороться с пожарами, которые могут бушевать еще несколько недель

Более 300 тысяч гектаров леса уничтожено пожарами из-за аномальной жары в штате Виктория в Австралии, стихия может бушевать еще в течение нескольких недель, сообщает издание Guardian.

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в австралийском штате Виктория уже погиб один человек, сотни людей остались без крыши над головой. Федеральное правительство Австралии и правительство штата Виктория совместно выделили финансовую помощь в размере 19,5 миллиона австралийских долларов (около 13 миллионов долларов США) для помощи пострадавшим.

«В результате лесных пожаров по всей Виктории было уничтожено по меньшей мере 119 строений, сгорело более 300 тысяч гектаров лесных массивов, штат продолжает бороться с пожарами, которые могут бушевать еще несколько недель», - пишет Guardian.

По информации центра управления штата Виктория, которую приводит издание, днем в субботу ​​по всему штату было зафиксировано 67 непотушенных пожаров, 10 из которых продолжали бесконтрольно распространяться.

