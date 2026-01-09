На Турцию обрушился мощный шторм

В связи с непогодой отменены паромные и морские сообщения.

Мощный шторм, обрушившаяся на западное побережье Турции, привела к серьезным сбоям в жизни нескольких провинций, пишут СМИ.

Из-за опасных погодных условий власти Коджаэли вынуждены временно отменить занятия в школах.

Разрушительная сила ветра затронула Стамбул, Балыкесир и Манису, где под ударом оказались пляжи и объекты культурного наследия. Повреждены исторические здания и минареты мечетей, а в стамбульском районе Сарыер шквалистый ветер опрокинул десятиметровый маяк Киречбурну, который полностью ушел под воду.

Не менее сложная обстановка сложилась в районе Бурхание провинции Балыкесир. В результате сильного шторма море вышло из берегов, затопив прибрежные дороги и заблокировав движение транспорта.

Источник: 24.kg