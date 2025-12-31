Путин снизил до 14 лет возраст принесения присяги при получении гражданства

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина страны с 18 до 14 лет. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости.

Закон снижает возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Государственной думы Леонидом Калашниковым.

Решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для этого в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство России, а также в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.

Источник: 24.kg