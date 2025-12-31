Турция продолжит борьбу с терроризмом внутри страны, заявил Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» в Ялове заявил, что власти продолжат борьбу с терроризмом внутри страны и за её пределами.

Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в провинции Ялова полицейские ликвидировали шестерых боевиков ИГ. По его словам, в результате столкновений погибли трое сотрудников полиции.

«Мы молимся о милости Всевышнего к героическим сотрудникам полиции, погибшим сегодня утром в Ялове в ходе операции против террористической организации ИГ; желаем терпения их семьям; выражаем соболезнования нашей полиции, нашей стране и нашему народу. Я молюсь о скорейшем выздоровлении наших раненных полицейских. Мы будем продолжать решительную, многоплановую и бескомпромиссную борьбу с кровожадными убийцами, угрожающими миру нашего народа и безопасности нашего государства как внутри наших границ, так и за их пределами», - написал Эрдоган в соцсети X.

Источник: Кабар