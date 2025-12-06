Умер известный актер Кэри-Хироюки Тагава

Тагава умер из-за осложнений, вызванных инсультом, в Санта-Барбаре (штат Калифорния) в окружении своих детей.

В возрасте 75 лет умер американский актер Кэри-Хироюки Тагава. Об этом сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление семьи.

Кэри-Хироюки Тагава родился в 1950 году в Токио. Из-за того, что его отец служил в американской армии, семья часто переезжала, обосновавшись в итоге в Калифорнии. Мать Тагавы была театральной актрисой в Японии и просила его не выбирать актерскую профессию. Свою карьеру Тагава начал только в 36 лет.

Прорывной ролью для него стало появление в фильме «Последний император» Бернардо Бертолуччи в 1987 году. Наибольшую известность Тагава получил после роли колдуна Шан Цуна в фильме Mortal Kombat («Смертельная битва») 1995 года, который был создан по мотивам одноименной игры. Затем он возвращался к этой роли в эпизодах сериалов «Смертельная битва: Наследие» (2013) и «Смертельная битва Х: Поколения» (2015).

Тагава также снялся в роли злодея Хэйхати Мисиму в фильмах «Теккен» и «Теккен 2», основанных на видеоигре Tekken. Среди других известных работ актера — «Лицензия на убийство», «Восходящее солнце», «Перл-Харбор», «Мемуары гейши» и другие.

В 2015 году, после съемок в российском фильме «Иерей-Сан» по сценарию Ивана Охлобыстина, Тагава решил принять православие. Он крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

