Россия отменила визы для граждан Китая

Документ вступил в силу в день подписания.

Россия отменила визы для граждан Китая до 14 сентября 2026 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Согласно документу, с учетом принципа взаимности граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы и пребывать в стране без нее не более 30 дней. Уточняется, что китайцы смогут пребывать на территорию государства с туристическими и деловыми целями, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Указом предусмотрена также возможность въезжать в Россию для осуществления транзитного проезда через страну на основании обычного паспорта гражданина Китая.

При этом порядок въезда, описанный в документе, не распространяется на граждан, которые собираются в Россию для проживания, для осуществления трудовой, в том числе журналистской, деятельности и получения образования. 30-дневный безвиз также не будет действовать в отношении водителей международных автомобильных перевозок, членов экипажей транспортных средств и переводчиков, сопровождающих их.

Источник: Кабар