Сильное наводнение затронуло миллионы людей в Таиланде и Малайзии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Многие жители оказались блокированы в своих домах, спасатели вывозят их лодками

С конца ноября на Малайском полуострове усилились муссонные дожди, и несколько штатов Малайзии оказались под водой. Из-за этого десятки тысяч людей пришлось эвакуировать. По официальным данным, число жителей Малайзии, эвакуированных из-за сильных наводнений в стране, превысило 34 тысяч человек. Как сообщает агентство Bernama, в стране организовано более 180 эвакуационных центров.

Правительство задействовало силы экстренной помощи: мобилизованы службы безопасности, спасатели, развернуты центры размещения. В пострадавших регионах вводятся постоянные предупреждения о возможных новых ливнях.

Жители южной части Таиланда также страдают от обширного наводнения после нескольких дней рекордных дождей. По данным властей, погибли не менее 33 человек, а в целом стихийное бедствие затронуло более 2,5 млн жителей. В южных провинциях затоплены дороги и здания. Многие жители оказались блокированы в своих домах, спасатели вывозят их лодками. Метеорологи предупреждают о новых дождях и призывают население остерегаться внезапных паводков и схода оползней.

Наводнение стало следствием усиленных муссонных дождей — типичного сезона для восточного побережья Малайзии, который длится с октября по март. Но в этом году ливни оказались особенно сильными и затронули больше штатов, чем обычно. Эксперты в обеих странах ссылаются на изменение климата как на причину все более серьезных и частых бедствий, связанных с экстремальной погодой. Шансы, что дождь прекратится и вода уйдет быстро, остаются неясными. Метеослужбы прогнозируют, что дожди могут продолжаться, а значит, риск новых подтоплений и «рекордных» наводнений остается.

Источник: vesti.kg



