Умер культовый актёр Болливуда Дхармендра в возрасте 89 лет

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Последний фильм с его участием должен выйти в декабре 2025 года.

В Мумбаи скончался выдающийся индийский актёр Дхармендра, сыгравший главную роль в культовом фильме Зита и Гита и более чем в 300 кинокартинах. На момент смерти ему было 89 лет. Об этом сообщило индийское агентство PTI.

За 60 лет в киноиндустрии Дхармендра создал на экране сотни образов и заслужил репутацию одного из самых романтичных и харизматичных героев индийского кино.

Источник: ura.news