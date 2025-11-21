Сильное землетрясение в Бангладеш: есть погибшие, сотни раненых

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Толчки ощущались и в восточных штатах соседней Индии, граничащих с Бангладеш, однако местные власти не сообщили о серьезных разрушениях.

В Бангладеш произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, включая ребенка, и около 100 получили ранения, сообщает агентство Kazinform.

По данным Reuters, сообщается о повреждениях зданий во многих районах страны, в том числе в густонаселенной столице Дакке.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус заявил, что среди пострадавших - студенты Даккского университета, рабочие фабрик в городе Газипур и жители Нарсингди, где находился эпицентр землетрясения. В его заявлении не уточнялось, при каких обстоятельствах погибли пятеро человек. Ранее полиция сообщила, что трое погибли после обрушения перил шестиэтажного здания во время толчков.

По словам советника по здравоохранению Нурджахан Бегум, несколько пострадавших, доставленных в больницы из Нарсингди, расположенного примерно в 40 км к востоку от Дакки, находятся в критическом состоянии.

Источник: Кабар