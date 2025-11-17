В Казахстане обвиняемым в резонансном убийстве девушки дали пожизненное заключение

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По совокупности обвинений суд назначил каждому пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

Суд Атырау в Казахстане вынес приговор подсудимым по громкому делу об убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Об этом пишет Tengrinews.

Суд признал 24-летнего Ризуана Хайржанова и 25-летнего Алтынбека Катимова виновными в совершении особо тяжких преступлений:

по п. 7 ч. 2 ст. 99 "Убийство группой лиц по предварительному сговору" УК РК;

по п. 6 ч. 2 ст. 202 "Умышленное уничтожение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору" УК РК.

По совокупности обвинений суд назначил каждому пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности.

Также частично удовлетворили иск матери погибшей Галины Легкодимовой. Подсудимые обязаны выплатить 1 млн 955 тысяч тенге (примерно 325 тыс. сомов) материального ущерба и по 15 млн тенге (примерно 2,5 млн сомов) компенсации морального вреда в солидарном порядке.

Позиции сторон

В суде прокурор запросил для обоих пожизненное лишение свободы в учреждении чрезвычайной безопасности. На этом же наказании настаивали мать погибшей и ее представитель.

Несмотря на то что подсудимые признали вину в предъявленных обвинениях, в последнем слове Ризуан Хайржанов просил суд учесть, что он "еще молод и хочет насладиться жизнью". Его отец попросил оправдать сына, заявив, что переписка, ставшая одним из ключевых доказательств, была "шуточным диалогом двух молодых людей". Отец Алтынбека Катимова попросил суд учесть, что его сын не убивал Яну, а выступал соучастником. Адвокаты подсудимых просили смягчить наказание и называли признание вины смягчающим обстоятельством.

Данные следствия

По данным следствия, 18 октября 2024 года Яна вышла из дома после звонка знакомого Ризуана Хайржанова. Куртку не взяла: собиралась быстро вернуться. Последний раз ее видели в автомобиле того самого знакомого. После этого девушка пропала. Ее вещи нашла мать, которая срочно вернулась из командировки, заподозрив неладное.

Тело девушки нашли спустя восемь месяцев, 20 июня 2025 года, на берегу Урала. Полиция вышла на след подозреваемых благодаря дневнику Яны, где она упоминала человека по имени Ризуан. Вскоре были задержаны двое мужчин: 24-летний Ризуан Хайржанов и его 25-летний подельник. По версии следствия, Ризуан Хайржанов душил девушку в автомобиле, а Алтынбек Катимов удерживал дверь, не давая ей выбраться. После этого они вывезли тело за город и сбросили в реку Урал недалеко от села Талдыколь.

Изначально мужчин обвиняли по двум статьям УК РК - "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Кража". Однако 29 октября прокурор переквалифицировал обвинение с кражи на "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, причиной убийства стала ссора: Яна узнала, что Ризуан Хайржанов встречается с другой девушкой и собирается жениться. Она заявила, что расскажет об этом невесте. Тогда Ризуан Хайржанов решил убить ее.

В первых судебных заседаниях прокурор зачитал переписку между обвиняемыми, из которой следует, что они заранее обсуждали, как совершить преступление и скрыть следы. "Все должно пройти идеально", - писали они друг другу.

После убийства мужчины, по данным следствия, спокойно пошли пить пиво с виски. В других сообщениях звучат фразы: "Пока спит - еще теплая и живенькая". "Мы и пострашнее вещи делали". "Пора в землю, дорогуша, ты тронула моего пирожочка".

Также в переписке они рассуждали о возможности подкупа должностных лиц. "Можешь на лапу прокурору дать. Все взяточники", - писал один из них. "Дорого будет, ну посмотрим", - отвечал другой.

Реакция общественности

Трагическая гибель молодой девушки стала резонансным делом благодаря широкой огласке в интернете. Судебные разбирательства по этому делу вызвали широкий резонанс как в Казахстане - за ними следили ведущие казахстанские СМИ, так и за его пределами. Пользователи соцсетей также бурно обсуждали расследование и суды, требуя максимального наказания для виновных. Особенно остро люди отреагировали на обнародованную переписку обвиняемых, где убийство молодой девушки хладнокровно обсуждали как что-то привычное, перемежая страшные планы шутками.

