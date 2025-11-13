Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает РИА Новости.

Документ Трамп подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии.

Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг.

Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года.

Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.

Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун".

Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.

Источник: Кабар