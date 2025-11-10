Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Менее чем за сутки Японию вновь потрясло землетрясение, сообщает ТАСС.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 128 км к востоку от города Мияко, в котором проживают порядка 51 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 20 км.
Ранее национальное метеорологическое управление страны предупредило о возможности нового сильного землетрясения в ближайшую неделю.
Источник: Кабар