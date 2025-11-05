Умер советский телеведущий Юрий Николаев

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет, сообщил артист балета Николай Цискаридзе.



Юрий Александрович Николаев (16 декабря 1948, Кишинёв — 4 ноября 2025, Москва) — советский и российский телеведущий, актер, народный артист Российской Федерации (1998). Родился в семье офицеров: отец — Александр Сильвестрович Николаев, полковник МВД, мать — Валентина Игнатовна, капитан КГБ. В школьные годы учился в физико-математической школе, занимался художественным творчеством и театром на Кишинёвском телевидении. В 1970 году окончил Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) по специальности актер театра и кино.



Карьера Николаева началась в Театре им. А. С. Пушкина (1970-1975), с 1973 по 1975 год он работал внештатно на телевидении, а с 1975 года — в штате Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Он стал ведущим одной из самых популярных передач советского ТВ — еженедельной музыкальной программы «Утренняя почта» (1975-1991), а также вел популярные музыкальные шоу «Голубой огонёк», «Песня года», фестивали песни из Юрмалы, детские передачи «Спокойной ночи, малыши!» и другие.



В 1991 году Николаев создал собственную продюсерскую студию «ЮНИКС» (Юрий Николаев Студия) и стал ведущим программы «Утренняя звезда», где открывал юные таланты. Он также был одним из создателей и продюсеров шоу «Угадай мелодию». В 2000-х вел музыкальные телешоу «Танцы со звездами» и «Танцы на льду». С 2009 года был ведущим программы «ДОстояние РЕспублики» на «Первом канале».



Юрий Николаев запомнился как один из самых узнаваемых и популярных телеведущих СССР и России. Его значимость подтверждается званием народного артиста России и лауреата премий Союза журналистов.

Источник: АКИpress

