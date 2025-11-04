Умер бывший вице-президент США Дик Чейни

В возрасте 84 лет умер бывший вице-президент США Дик Чейни, передает BBC.

С 2001 по 2009 Дик (Ричард) Чейни занимал пост вице-президента при Джордже Буше-младшем. В администрации президента Буша-старшего в конце 1980-х годов Чейни возглавлял Министерство обороны.

Чейни считали одним из наиболее влиятельных политиков Республиканской партии США и одним из самых могущественных членов американской президентской администрации «нулевых» годов.

