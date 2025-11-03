В Афганистане произошло сильное землетрясение. Есть погибшие

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Эпицентр землетрясения находился на глубине 28 км в районе Мазари-Шарифа

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло вблизи города Мазари-Шарифа на севере Афганистана рано утром 3 ноября. В результате, по данным местных властей, погибли по меньшей мере семь человек и около 150 получили ранения, сообщает Reuters.

Как сообщает Геологическая служба США (USGS), эпицентр землетрясения находился на глубине 28 км в районе Мазари-Шарифа, где проживает около 523 тыс. человек.

"По состоянию на сегодняшнее утро сообщается о 150 раненых и семи погибших, которые были доставлены в медицинские учреждения", - заявил в интервью Reuters представитель департамента здравоохранения провинции Саманган Самим Джоянда.

Он уточнил, что данные основаны на отчетах из больниц, собранных к утру понедельника.

По словам официального представителя провинции Балх Хаджи Заида, землетрясение частично разрушило святилище Мазари-Шарифа - Голубую мечеть.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана заявило, что подробная информация о пострадавших и разрушениях будет представлена позже. Агентству Reuters пока не удалось независимо подтвердить масштаб ущерба.

В социальных сетях, в частности на платформе X, были опубликованы видеозаписи спасательных операций и фотографии обрушившихся зданий. На одном из видео спасатели извлекают из-под завалов тела погибших.

Ранее, в августе, в результате землетрясения и серии афтершоков в Афганистане, по данным администрации талибов, погибли тысячи человек и еще тысячи получили ранения.

По сообщениям ряда СМИ, толчки также ощущались в соседних Таджикистане и Узбекистане.

Источник: kaktus.media