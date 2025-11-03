Пожар, унесший 78 жизней – в Турции 11 человек приговорили к пожизненному заключению

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Трагедия произошла на популярном горнолыжном отеле

В Турецкой Республике по делу о пожаре, произошедшем в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая и унесшем жизни 78 человек, вынесен приговор 32 обвиняемым.

Modern.az сообщает, что, по данным NTV, 11 обвиняемых, включая владельца отеля Халита Эргюля, его жену и двух дочерей, были приговорены к пожизненному заключению. По данным канала, бухгалтер и генеральный менеджер отеля, два заместителя мэра Болу, начальник пожарной службы, пожарный инспектор и другие также оказались на скамье подсудимых.

Слушания проводились Первым Высшим Уголовным Судом, и для них был специально оборудован спортивный зал местной школы. По данным канала, оглашение приговора заняло 13 минут и было встречено аплодисментами.

Пожар на курорте Карталкая произошел в ночь на 22 января. Погибли 78 человек, 34 из них — несовершеннолетние. Еще 137 человек получили ранения.

Источник: vesti.kg



