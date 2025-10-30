В Астане убили экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Бывшего чиновника избили до смерти

В Астане до смерти избили экс-замакима Алматы Ержана Бабакумарова, сообщают местные СМИ.

Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешёл в драку. В результате полученных травм 56-летний Бабакумаров скончался.

«Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. По факту убийства возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование», - сообщили в полиции.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что начато досудебное расследование.

В разный годы Ержан Бабакумаров работал в администрации президента, акимате Алматы и Службе центральных коммуникаций.

Источник: vesti.kg



