В России впервые начали производить вакцину против ВПЧ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Препарат защищает от четырех онкогенных типов вируса

В России впервые начали производить вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщают СМИ.

Первое в России производство вакцины против ВПЧ «Цегардекс» открыли в Кировской области. Минздрав зарегистрировал «Цегардекс» в марте 2025 года. Препарат показан для вакцинации взрослых в возрасте 18-45 лет и защищает от четырех онкогенных типов ВПЧ. Его действие направлено на профилактику рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом.

Первые запущенные в производство серии вакцины «Цегардекс» выйдут в гражданский оборот во второй половине 2026 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ВПЧ является причиной 7,5% всех случаев смерти от онкологии у женщин. Более 95% случаев рака шейки матки вызваны именно им.

Источник: vesti.kg



