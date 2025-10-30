Трамп встретился с Си Цзиньпином в Южной Корее

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Встреча может завершиться подписанием торгового соглашения.

В южнокорейском городе Пусан на авиабазе Кимхэ состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает пул журналистов Белого дома.

Американский лидер, приветствуя китайского коллегу, отметил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по ряду ключевых вопросов и намерены продолжить конструктивный диалог в ходе саммита.

«У нас будут обсуждения. Мы уже пришли к согласию по многим темам и надеемся согласовать оставшиеся вопросы прямо сейчас», — заявил Трамп.

Он также не исключил, что встреча может завершиться подписанием торгового соглашения. По его словам, отношения между США и Китаем остаются доброжелательными.

«Председатель Си — великий лидер великой страны. Я уверен, что наши отношения будут крепкими и долгосрочными», — подчеркнул президент США, добавив, что китайский лидер является «тяжелым переговорщиком».

В ответ Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединённые Штаты способны содействовать взаимному успеху и процветанию, а развитие КНР не противоречит цели Вашингтона — «сделать Америку снова великой».

«Я готов работать с президентом Трампом над укреплением основ китайско-американских отношений и созданием благоприятных условий для роста обеих стран», — отметил глава КНР.

Торговая напряжённость между США и Китаем

В преддверии встречи Министерство коммерции КНР объявило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд стратегически важных товаров, включая редкоземельные элементы, литиевые батареи, анодные материалы из графита и оборудование для переработки сырья.

В ответ Дональд Трамп сообщил о намерении ввести с 1 ноября 100-процентные пошлины на китайские товары сверх существующего уровня, назвав шаг Пекина «агрессивным». Однако позже представители Белого дома уточнили, что Вашингтон готов отложить введение новых тарифов, чтобы дать возможность лидерам двух стран обсудить торговые разногласия на встрече в Пусане.

Источник: Кабар