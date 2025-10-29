Мирзиёев встретится с Трампом в Вашингтоне

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 6 ноября в США состоится саммит «C5+1»

Президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет в Вашингтоне лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау после переговоров с официальными представителями Узбекистана.

Напомним, 6 ноября в Вашингтоне запланирована очередная встреча глав государств Центральной Азии и США (формат «C5+1»). В администрации президента КР ранее подтвердили, что Садыр Жапаров примет участие в саммите по приглашению Дональда Трампа.

Источник: vesti.kg



