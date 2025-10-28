В Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Толчки ощущались в Балыкесире, Стамбуле, Измире, Бурсеи
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции в понедельник в 22:48 по местному времени, сообщает Reuters со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геологических наук (GFZ).
По данным турецкого Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), эпицентр землетрясения располагался на глубине 5,99 километра в городе Синдирги провинции Балыкесир. Толчки ощущались в Балыкесире, Стамбуле, Измире, Бурсеи.
Местные СМИ сообщают, что несколько зданий были разрушены в городе Сындыргы провинции Балыкесир.
Информации о жертвах пока не поступало.
Источник: vesti.kg