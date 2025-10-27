Во Франции арестовали двоих подозреваемых в ограблении Лувра

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Еще двоих грабителей ищут

Французские власти задержали двоих подозреваемых, подозреваемых в краже королевских драгоценностей из Лувра, сообщают местные СМИ.

Один из предполагаемых злоумышленников был задержан в парижском аэропорту имени Шарля-де-Голля при попытке вылететь в Алжир. Второго задержали вскоре после этого в пригороде Парижа.

Подозреваемые взяты под стражу судебной полицией в рамках расследования уголовного дела по факту организованной групповой кражи и преступного сговора с целью совершения преступления.

Всего в связи с ограблением полиция разыскивала четверых подозреваемых. В прошлое воскресенье четверо злоумышленников средь бела дня проникли в Лувр, воспользовавшись грузовым лифтом, чтобы попасть на балкон, ведущий в галерею «Аполлон». Оттуда они украли тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них — поврежденную корону императрицы Евгении де Монтихо — нашли и вернули в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

Отметим, по информации местных СМИ, за неделю во Франции ограбили пять музеев.

