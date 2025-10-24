Трамп встретится с Си Цзиньпином на следующей неделе

Дональд Трамп: «Я думаю, мы заключим сделку»

Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях азиатского саммита в Южной Корее на следующей неделе, сообщает Кazinform.

По их данным, президент США колебался относительно встречи с лидером КНР, учитывая неожиданное ограничение Китаем экспорта редкоземельных элементов и роста торговой напряженности между крупнейшими экономиками мира, передает The Washington Times.

Вместе с тем, Трамп полагает, что встреча может привести к положительному результату в отношениях между двумя странами.

«Я думаю, мы заключим сделку», - сообщил Дональд Трамп.

Источник: Кабар